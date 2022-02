Tempête Eunice: le trafic ferroviaire suspendu en zone orange, des écoles ferment déjà à midi

Le port de Zeebrugge se met en pause alors que la tempête Eunice approche, a indiqué la porte-parole Joke Swyngedouw. Les bateaux ne peuvent plus y entrer et les camions ne peuvent plus circuler sur les quais cet après-midi. "Il est trop dangereux d'effectuer certaines activités au plus fort de la tempête", a précisé la porte-parole.

Les retards causés par la tempête ne devraient pas être trop importants, selon le port. "Nous nous attendons à un pic court mais très puissant et espérons une reprise rapide pour limiter les retards (...) Nous allons tout dégager aussi vite que possible."

Au port de Gand, le trafic maritime n'est également plus possible depuis vendredi matin. Le complexe d'écluses de Terneuzen n'est pas accessible non plus.

L'autorité portuaire de Gand a demandé ces derniers jours aux entreprises, agences et terminaux de tout le port de Gand de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et d'éviter les dommages. Les navires amarrés à quai seront contrôlés, en particulier ceux sans équipages comme les barges et pontons.