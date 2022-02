Un jeune de 13 ans décède dans l'incendie d'un squat à Linkebeek

Le feu a été constaté peu après 2h du matin ce vendredi à la Hollebeekstraat dans une grande bâtisse. À l'arrivée des services d'urgence, les flammes faisaient rage dans le grenier du bâtiment. Une opération de sauvetage a été lancée, pour sauver les personnes qui se trouvaient dans le grenier de l’habitation. L’une d’entre elles a tenté d’échapper aux flammes en montant sur le toit, d’où elle a été sauvée par les pompiers.

Cinq personnes ont été blessées dans l'incendie. L'une d'entre elles est décédée. Il s’agit d’un jeune de 13 ans.

D’après une communication du parquet de Hal-Vilvorde, il semblerait que la maison était squattée tant par des mineurs d’âge que des majeurs. "Des personnes majeures étaient présentes dans la maison sans y être inscrites officiellement. Mais il y avait aussi quatre mineurs d’âge. Ils venaient tous de Bruxelles. Il s’agissait de trois filles âgées de 14 et 16 ans et d’un garçon de 13 ans. Il a été grièvement blessé et est décédé de ses blessures à l’hôpital", précisait Gilles Blondeau du parquet.