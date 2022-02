Bart Swings décroche l’or et devient champion olympique du départ groupé en patinage de vitesse

Le Louvaniste, qui a fêté ses 31 ans samedi dernier, offre à la Belgique une 8e médaille dans l'histoire des Jeux d'hiver. C'est aussi la 2e médaille belge dans ces JO 2022 après le bronze de Hanne Desmet en shorttrack et la 2e médaille d'or belge aux Jeux d'hiver, après Micheline Lannoy et Pierre Baugniet, champions olympiques en patinage artistique en 1948 à Saint-Moritz.

Bart Swings avait déjà été vice-champion olympique du départ groupé aux Jeux de Pyeongchang il y a quatre ans. Le départ groupé était la dernière épreuve à laquelle participait Swings en Chine. Il s'était auparavant classé 7e du 5000 m, 13e du 1500 m et 10e du 10.000 m.