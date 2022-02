De Wever veut régionaliser la compétence sur l'énergie nucléaire : "La Flandre pourra alors décider elle-même"

Pour Groen, le parti de la ministre fédérale de l'Énergie Tinne Van der Straeten, une telle régionalisation est de la "pure science-fiction." D'après le chef de groupe des verts flamands à la Chambre, Wouter De Vriendt, un transfert vers les régions est légalement impossible. En outre, il n'y a pas d'opérateur pour maintenir les centrales nucléaires ouvertes. A ses yeux, l'idée est également irréaliste en termes de prix et de sécurité.

"Si les centrales nucléaires restent ouvertes, l'exploitant n'est pas responsable du stockage des déchets nucléaires, qui coûte 42 milliards d'euros. La Flandre va-t-elle alors inclure cette facture monstre ?", explique le député fédéral dans un communiqué.

Wouter De Vriendt souligne enfin que, pendant des années, la N-VA a "confirmé la sortie du nucléaire sans travailler sur une politique énergétique robuste" et appuie maintenant sur le frein pour la capacité de remplacement nécessaire sur le sol flamand. "Nous devons maintenant mettre le cap sur une énergie sûre, propre, abordable et bonne pour les gens et la planète. Les plans ont été méticuleusement préparés et élaborés par des experts. Restons sérieux et engageons-nous au lieu de perdre du temps sur une illusion nationaliste."