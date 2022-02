Tempête Eunice : les pompiers demandent d’être patient, le trafic ferroviaire reprend quasi normalement

Le centre de contrôle de Gand, qui est responsable de la région Gand-Alost-Termonde, a reçu le même nombre d'appels. A Anvers, il y a eu près de mille appels, dans le Limbourg quelques centaines. Vendredi soir, les pompiers n'ont traité que les cas les plus urgents, le reste est pour aujourd'hui.

"Des toits entiers ont été emportés par le vent. Tout ce qui était détaché pouvait être soufflé et c'est exactement ce qui s'est passé", indique Marc De Langhe, commandant des pompiers de Blankenberg. "Des camions ont été renversés et nous avons dû libérer les conducteurs. En raison du grand nombre d'interventions, il n'a pas été possible de tout terminer. Les interventions en hauteur et les interventions non urgentes ont été reportées", précise-t-il.