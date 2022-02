JO de Pékin : la Belgique termine à la 21e place avec deux médailles et six diplômes olympiques

Partis à Pékin avec l'espoir de créer un exploit, les cinq biathlètes belges ont, eux, constitué la plus grande déception de la Belgique aux JO notamment Florent Claude et Lotte Lie. "Ils sont déçus et je pourrais l'être aussi mais ce n'est pas le cas", a confié Spahl.

"Pour le biathlon, et plus globalement pour les sports de neige, nous pouvons peut-être apprendre des disciplines de patinage. En patinage, nous avons des projets soutenus par Sport Vlaanderen et le COIB, en collaboration étroite avec l'équipe néerlandaise. Nous devrions peut-être aussi suivre cette voie pour les sports de neige."