Neuf personnes coincées durant des heures dans une attraction à 32 mètres de hauteur ont pu être évacuées

La météo était particulièrement mauvaise à la Côte où une alerte jaune au vent était en vigueur depuis 17h00. De la pluie s'était également ajoutée aux rafales.

Une cellule de crise a été mise en place pour coordonner les secours et évacuer les passagers et passagères de ces montagnes russes - cinq Belges, trois Allemands et un Néerlandais. Au total, ils seront restés coincés à 32 mètres du sol entre 18h00 et 23h30.

Les pompiers ont dû déployer une échelle spéciale pour parvenir à atteindre les personnes coincées dans les wagonnets. Les premières personnes ont pu être libérées plus de 4 heures plus tard. Les derniers passagers ont été évacués vers 23h30, ont confirmé les pompiers de la zone de Westhoek. Tout le monde est en bonne santé et a été emmené à l'hôpital pour un contrôle médical.