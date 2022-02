Une branche perfore le dos d'un cheval à Vaalbeek : "on pouvait mettre un bras entier dans la blessure"

Alors que la tempête Eunice balayait le pays, le dos du cheval a été profondément perforé par une branche. "Il se trouvait à ce moment-là dans son écurie et mangeait tranquillement du foin", raconte le vétérinaire Tom Mariën. "Un arbre s’est toutefois abattu sur son abris. L'écurie s'est alors partiellement effondrée et une branche épaisse a littéralement percé le dos du cheval. Sans le refuge, il ne s'en serait pas sorti", explique le médecin.

"Le cheval est arrivé à la clinique samedi soir dans un état grave et nous avons dû le stabiliser toute la nuit", poursuit-il. "L'examen radiographique a montré que la branche passait derrière l'omoplate et atteignait les vertèbres. Trois d’entre elles ont été fracturées. L'animal souffrait terriblement et était en état de choc", poursuit Tom Mariën. "La blessure était si profonde qu'on pouvait y mettre un bras entier. Nous avons immédiatement dû donner à l'animal des anti-inflammatoires et des analgésiques."

"L'opération est maintenant terminée et le cheval est sous perfusion dans l'unité de soins intensifs. Nous faisons de notre mieux pour lui donner les meilleurs soins. Sa réhabilitation prendra au moins plusieurs mois", souligne le vétérinaire.