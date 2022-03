Au Tour des Flandres, hommes et femmes recevront les mêmes prix en argent

"Peut-être que je me suis arrêtée trop tôt", souriait l’ancienne coureuse cycliste Jolien D’hoore (photo), qui dirige maintenant l’équipe NXTG Racing et est coach de performance pour Cycling Vlaanderen. "Ces dernières années, j’ai déjà vu beaucoup de changements. Tout est devenu nettement plus professionnel".

“Pour les coureuses aussi, ce n’est pas le montant du prix du vainqueur qui est le plus important, mais la beauté de la course et l’attention médiatique. Le fait que nous soyons récompensées de façon égale est l’étape suivante logique", estime Jolien D’hoore.

“Dans le cyclo-cross, nous sommes déjà nettement plus loin dans ce domaine, et je suis contente que cela évolue de la sorte. A commencer par le Tour des Flandres. Pour nous aussi, c’est la course la plus prestigieuse".

Le Tour des Flandres aura lieu le 3 avril. Le 22 mai, il y aura une Journée pour la jeunesse Ronde van Vlaanderen, au cours de laquelle une course sera organisée tant pour les filles que les garçons dans les catégories U17 et U19.