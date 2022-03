Kind en Gezin suspendra plus rapidement des crèches "lors de soupçons d’abus"

Le parti socialiste flamand d’opposition Vooruit veut entretemps que le ministre du Bien-être Wouter Beke (CD&V) examine immédiatement tous les dossiers problématiques de crèches. Le parti écologiste d’opposition Groen plaide en faveur de l’application du principe de précaution, pour ne pas attendre qu’un incident grave se produise. "Il n’existe pas de zone grise en matière de sécurité des enfants", souligne la députée flamande Hannelore Goeman (Vooruit). "C’est très simple : soit une crèche est sure et elle peut rester ouverte, soit elle n’est pas sure et elle doit immédiatement fermer, temporairement ou définitivement".

Celia Groothedde (Groen) plaide également en faveur d’une intervention plus rapide. "Actuellement, on suit une logique juridique. Mais quand il s’agit d’éventuel abus ou de négligence envers des enfants, il faut que ce soit le principe de précaution qui soit appliqué et qu’on envisage de fermer plus rapidement une crèche".

Groothedde demande aussi au ministre Beke de s’attaquer au problème structurel de pénurie de personnel dans les crèches, et de professionnaliser à nouveau le métier.