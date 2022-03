L’entraineur Marc Wilmots remercié par le Raja Casablanca

Cette décision, prise par le comité exécutif du club marocain ce dimanche, survient alors que le Raja reste sur une série de six matches sans défaite, quatre partages en championnat et deux victoires en Ligue des Champions africaine. À l'arrivée de Wilmots, le Raja était deuxième à cinq points du leader Wydad Casablanca, un écart qui est désormais de huit unités.

L'ancien sélectionneur belge disposait encore d'un contrat jusqu'en juin 2024 à la tête des Verts. Battu en finale de la Supercoupe d'Afrique en décembre, Wilmots s’en va sur un bilan de 4 victoires, 4 partages et 3 défaites en 11 matches.

L’entraineur belge, libre depuis la fin de son aventure de courte durée à la tête de l'Iran entre mai et décembre 2019, dirigeait un club pour la troisième fois après ses expériences à Schalke en tant que T1 ad interim entre mars et juin 2003 puis à Saint-Trond entre juillet 2004 et février 2005.

Adjoint de Georges Leekens puis de Dick Advocaat chez les Diables rouges, il était devenu entraineur principal de l'équipe nationale en 2012. Bien que celle-ci soit arrivée deux fois en quarts de finale, au Mondial 2014 puis à l'Euro 2016, Marc Wilmots a été limogé dans la foulée de la défaite contre le Pays de Galles lors du Championnat d'Europe français.