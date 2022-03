La Belgique a atteint le triste cap des 30.000 morts du coronavirus

Ce sont encore principalement les personnes de plus de 85 ans qui décèdent après une infection au Covid-19 (653 décès cette année). Suivent le groupe d'âge entre 75 et 84 ans (397 décès) et le groupe entre 65 et 74 ans (283 décès). 14 personnes décédées avaient entre 25 et 44 ans.

La majorité des décès sont survenus en Flandre (788), il y en a eu 503 en Wallonie 503 et 226 à Bruxelles. Mais par 100 000 habitants, il n'y a guère de différence entre les trois régions.

Avec 324 décès, le 8 avril 2020, reste le jour avec le plus grand nombre de morts en une journée. Cette année, le plus grand nombre de décès a été recensé le 10 février, avec 67 morts.