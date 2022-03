Le nombre de tués sur les routes a augmenté en Flandre en 2021

Le nombre de morts est resté pratiquement inchangé l'année dernière. Il y a eu 484 décès, contre 483 en 2020. Tout comme 2020, 2021 aura encore été une année atypique sur les routes belges en raison de la pandémie. Les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, expliquent certainement la diminution du nombre de tués par rapport à 2019 où l’on déplorait encore 619 morts.

Cependant, on note de grandes différences entre les régions. En Flandre, il y a eu 18 % de décès en plus, alors qu’en Wallonie 16 % en moins. À Bruxelles, le nombre de tués sur les routes est passé de 14 à 6, soit les chiffres les plus bas jamais enregistrés en Wallonie et à Bruxelles. Cependant, le nombre d'accidents avec blessés a fortement augmenté dans chacune des trois régions : de 29 947 à 34 264, soit 14 % de plus.