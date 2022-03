La Belge Stéphanie Huang sélectionnée pour le Concours Reine Elisabeth de violoncelle

Cette édition du Concours Reine Elisabeth sera organisée de manière classique, après une année sans Concours en 2020 et une session de piano sans public en raison des précautions sanitaires en vigueur en 2021. Il y aura aussi à nouveau 24 demi-finalistes et12 lauréats, au lieu de la moitié lors de l’édition précédente.

Les 68 candidats, qui représentent 26 nationalités, ont été sélectionnés parmi 152 violoncellistes âgés entre 18 et 31 ans. Leurs vidéos de candidature ont été visionnées à huis clos par un jury international, présidé par Gilles Ledure et composé de Natalie Clein, Roel Dieltiens, Marie Hallynck, Frans Helmerson, Anssi Karttunen et Jian Wang. La liste complète des membres du jury sera publiée mi-mars.

Les Etats-Unis comptent cette fois le plus grand nombre de candidats retenus, soit douze. La Corée et l’Allemagne en ont chacune 9, la France 7 et les Pays-Bas 4. La seule Belge retenue est la violoncelliste Stéphanie Huang âgée de 26 ans, dont la sœur Sylvia Huang faisait partie des finalistes du dernier Concours Reine Elisabeth de violon en date, en 2019.

Stéphanie Huang a étudié au Conservatoire royal de Bruxelles, puis au Conservatoire de Paris et poursuit actuellement son Diplôme d’artiste à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, à Waterloo. Elle s’est déjà produite en concert à Paris, Monaco et en Belgique.