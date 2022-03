La Flandre veut regrouper ses services d'inspection en matière d'environnement

Zuhal Demir a confirmé l’information dévoilée par les quotidiens De Morgen et Het Laatste Nieuws. Au cours des prochains mois, un plan par étapes sera élaboré pour mener à bien cette fusion. Elle concerne cinq services d'inspection et de mise en application : ceux du département Environnement, de l'agence publique de gestion des déchets Ovam, de l'agence flamande pour l'environnement (VMM, Vlaamse Milieumaatschappij), de l'agence Vlaamse Landmaatschappij (en charge de l'aménagement du territoire), et des "inspecteurs nature" de Natuur en Bos (l’agence qui gère les domaines naturels, parcs et bois de Flandre).

Cela concerne un total de plus de 255 inspecteurs. La ministre de l’Environnement avait déjà indiqué qu’elle souhaitait engager cette année encore une dizaine d’inspecteurs supplémentaires, pour accroitre la capacité en personnel. Dans un reportage Pano de la VRT, plusieurs inspecteurs nature avaient en effet témoigné en 2021 d’une pénurie de personnel due à une volonté d’économie. Selon eux, il n’était ainsi pas possible depuis des années de contrôler des entreprises autour du port anversois, comme l’usine américaine 3M.