Conflit en Ukraine : Les enfants et les jeunes flamands s’inquiètent d’une possible 3e guerre mondiale

La chaîne d’information pour les jeunes nws.nws de VRT NWS publie régulièrement des informations sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les jeunes réagissent souvent avec inquiétude, posant des questions telles que "est-ce le début d’une troisième guerre mondiale ?" et "pouvons-nous être appelés à combattre ?".

Dans les classes de secondaire, de nombreuses questions sont également posées sur le sujet, déclare Imran Nawaz, professeur d'histoire, sur Radio 2 Antwerpen. Elle enseigne à l'Institut Heilig Hart van Maria à 's-Gravenwezel (Anvers): "En tant qu'enseignante, il n'est pas toujours facile de répondre à ces questions. Vous ne voulez pas effrayer les élèves, mais vous ne voulez pas non plus minimiser le conflit. J'essaie alors d'expliquer la situation aussi clairement que possible et de nuancer certaines choses", déclare Imran Nawaz.

L'enseignante Anaïs Maes enseigne l'histoire aux classes de cinquième et sixième année de l'Athénée royal néerlandophone d'Etterbeek (Bruxelles), et ses élèves posent aussi beaucoup de questions : "Hier, on m'a demandé si des bombes allaient bientôt tomber sur nos têtes", a-t-elle déclaré ce mercredi dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT).

"Il y a beaucoup de peur et d'incertitude sur ce qui se passe", ajoute Anaïs Maes. "Je pense que le conflit est déjà compliqué pour beaucoup d'adultes, pourtant la clarté est vraiment ce dont les enfants et les jeunes ont besoin en ce moment." Les fausses nouvelles sur ce conflit circulent heureusement moins dans les classes, selon l’enseignante.

Les jeunes se posent également des questions essentielles sur le conflit. "J'ai moi-même des élèves qui ont des racines russes et qui demandent plus de nuances dans certains de nos affirmations", déclare Anaïs Maes.

Toujours sur nws.nws, des jeunes d'origine russe réagissent et se demandant pourquoi les nouvelles qui viennent de Russie sont différentes de celles qu'ils entendent et lisent en Belgique ?