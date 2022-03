Covid-19 : moins de 300 patients en soins intensifs, une des conditions pour passer en code jaune

Parmi les patients positifs au coronavirus et traités aux soins intensifs, 127 nécessitaient encore une assistance respiratoire et 19 une ECMO, qui offre en outre une assistance cardiaque.

Entre le 16 et le 22 février, il y a eu en moyenne 194 admissions quotidiennes à l'hôpital pour cause de Covid-19, soit une baisse de 26% par rapport aux sept jours précédents. En sept jours, le nombre de lits d'hôpitaux occupés par des patients corona a diminué de 691, dont 77 aux soins intensifs.

Entre le 13 et le 19 février, 9.273 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 38% par rapport à la semaine précédente. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 1.466 sur 14 jours (-38%).

Sur la même période, 38 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu'elles étaient porteuses du virus (-18%), portant le bilan à plus de 30.000 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Quelque 43.860 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 24,3%. La proportion de dépistages positifs par rapport à l'ensemble des tests effectués est la plus importante pour les 10-19 ans, avec un taux de positivité de 36,2%. Les plus de 65 ans affichent le taux de positivité le plus bas: 19,5%.

Le taux de reproduction du virus s'établit quant à lui de 0,82. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.

Soixante pour cent de la population belge a reçu une dose booster d'un vaccin contre le Covid-19. La proportion varie selon les Régions, entre 35,2% à Bruxelles et 68,8% en Flandre.