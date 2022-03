La rectrice de la VUB, Caroline Pauwels, contrainte de démissionner en raison de son état de santé

"Malgré sa grave maladie, Caroline Pauwels est restée inconditionnellement attachée à la VUB et aux valeurs que défend l'université. Elle est le moteur de la 'urban engaged university': radicalement humaniste, numérique, démocratique, diversifiée et durable", a souligné la VUB.

Le conseil d'administration nommera un recteur ad interim le 1er mars. Une nouvelle rectrice ou un nouveau recteur sera élu par la communauté universitaire d'ici la prochaine année académique.

Caroline Pauwels, professeure en sciences de la communication, a entamé son premier mandat de rectrice en 2016, en tant que deuxième femme rectrice de la VUB. Elle a succédé à Paul De Knop. Son deuxième mandat a débuté en 2020.

"Servir une université en s'efforçant d'assurer un enseignement de qualité et une recherche scientifique distinctive est certainement un privilège, car il s'agit d'une mission qui s'adresse invariablement aux nouvelles générations d'étudiants et d'étudiantes et donc à l'avenir de la société", a-t-elle souligné.

"Bien sûr, la période marquée par le coronavirus a été vécue comme particulièrement difficile et déstabilisante par nos jeunes et leurs parents, ainsi que par tous les collègues, mais elle n'a fait que souligner la grande importance des deux missions centrales: l'enseignement et la recherche."