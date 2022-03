Le cheval blessé par une branche durant la tempête à Vaalbeek se rétablit bien

Le cheval Jalil a eu le dos perforé par une grosse branche durant la tempête Eunice, alors qu'il se trouvait dans son écurie à Vaalbeek près d'Oud-Heverlee. Il a été emmené à la clinique équine de Lummen (Limbourg), où on l'a immédiatement opéré : "Il y avait trois parties de la vertèbre cassées, on pouvait aussi voir les ligaments, c'était donc très profond et sale", raconte la vétérinaire Shady Taghizadeh.

"Après l'avoir stabilisé avec des médicaments, nous l'avons opéré pendant deux heures. Nous avions peur qu'il ne se réveille pas, mais ça s'est très bien passé."

Nous sommes maintenant quelques jours plus tard et Jalil se porte bien.

"Hier, j'ai nettoyé la plaie et mis des bandages spéciaux", explique le vétérinaire d'Equitom. Entre-temps, il bouge déjà et marche bien, nous sommes plein d'espoir."

Reste à savoir combien de temps le cheval devra rester à Lummen.

"Jalil est un cheval de pâturage et nous voyons qu'il aime sortir et voir ses amis, mais nous devons être sûrs qu'il n'y a pas d'infection résiduelle. Nous allons donc probablement le garder ici pendant encore trois semaines de toute façon, puis nous ferons un suivi avec le vétérinaire à la maison.