Le gouvernement flamand trouve un accord sur les dossiers des émissions d’azote et du "bouwshift"

Le bouwshift (déplacement des constructions) ou le "betonstop" (stop au béton) devrait permettre de ne plus exploiter d'espace ouvert en Flandre d'ici 2040. De toutes les régions européennes, la Flandre est l’une des plus densément bâtie et couverte de béton. En 2020, le gouvernement flamand a décidé des compensations pour les propriétaires qui verraient leur terrain à bâtir transformé en zone naturelle ou agricole. Si la valeur du terrain devait baisser en conséquence, cela doit être entièrement compensé par les autorités.

Cependant, cela risque d'être très coûteux pour les autorités locales et flamandes, la question étant donc de savoir comment le financer.