"Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est rien de moins que la paix et la sécurité en Europe"

La Russie a lancé hier soir une offensive militaire contre l'Ukraine voisine, après avoir renforcé ses forces le long des frontières du pays pendant des semaines. L'Occident est choqué par cette invasion.

Le Premier ministre Alexander De Croo s'en est également pris à Moscou. "Ces derniers mois et années, de nombreux citoyens russes courageux sont descendus dans la rue contre l'autocratie et la kleptocratie du président russe. Ils ont été brutalement frappés, empoisonnés et assassinés. Aujourd'hui, Poutine étend son agression à 45 millions d'Ukrainiens", a-t-il déclaré à l’ouverture de la session plénière de la Chambre, jeudi.

"Ce qui dérange Poutine, c'est que les Ukrainiens sont des citoyens libres. Cela le dérange que l'Ukraine soit un pays libre. Un pays qui fait ses propres choix. Et oui, un pays qui regarde vers l'Ouest. L'attaque de Poutine est donc une attaque contre la liberté".

Selon Alexander De Croo, le Kremlin se concentre actuellement uniquement sur l'Ukraine et il n'y a "aucun élément qui confirme que la Russie vise également les pays de l'OTAN". Cela dit, un certain nombre de pays de l'OTAN autour de l'Ukraine se sentent menacés et ont invoqué l'article 4 du traité de l'OTAN, a indiqué Alexander De Croo. Sur cette base, les premières consultations ont eu lieu jeudi matin, suivies de consultations avec les chefs d'État et de gouvernement des 30 États membres de l'OTAN demain/vendredi.