Covid-19 : moins de 9000 nouvelles contaminations par jour

Au cours de la semaine du 14 au 20 février, on a encore détecté en moyenne 8 998 contaminations au Sars-Cov-2 par jour, soit 38 % de moins que la semaine précédente. Environ sept contaminations sur dix sont encore causées par la variante omicron.

Au cours de la même période, plus de 43 000 tests ont été effectués en moyenne chaque jour. Le taux de positivité était de 23,9 %. Les ratios les plus élevés ont été constatés chez les adolescents, où plus d'un test sur trois (35,6 %) a donné un résultat positif, et dans la communauté germanophone (33,4 %).

Du 17 au 23 février, 186 personnes en moyenne ont été admises à l'hôpital chaque jour pour une infection au Covid-19, soit 27 % de moins que la semaine précédente. Il y a maintenant 2 725 patients hospitalisés (-19 %), dont 290 nécessitent des soins intensifs (-18 %).

Le taux de reproduction du virus, qui est basé sur le nombre d'admissions à l'hôpital, était de 0,81 jeudi, ce qui signifie que l'épidémie est en train de diminuer.

En moyenne, 38 personnes décèdent encore chaque jour des effets du coronavirus, soit une baisse de 18 % sur une base hebdomadaire. Depuis le début de la pandémie, 30 076 décès dus au coronavirus ont été enregistrés dans notre pays.

Nous approchons maintenant de la 25 millionième vaccination contre le covid en Belgique. Depuis le début de la campagne de vaccination fin 2020, 24,77 millions de doses ont été administrées, selon Sciensano.

Plus de 9 millions de personnes ont été entièrement vaccinées, dont un peu moins de 7 millions ont reçu une dose de rappel. Cette dernière correspond à 60,3 % de la population totale.