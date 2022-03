Jens Stoltenberg : "Activation des plans de défense de l'Otan, pas de troupes en Ukraine"

Le processus de planification de défense (NDPP) vise à offrir un cadre dans lequel les activités de planification de défense des pays et de l'Alliance peuvent être harmonisées pour permettre aux Alliés de fournir le plus efficacement possible les forces et capacités requises. Un sommet est prévu en visioconférence demain/vendredi à ce sujet.

M. Stoltenberg a cependant souligné que les forces de l'Otan n'interviendront pas sur le territoire, malgré leur soutien aux troupes ukrainiennes.

"L'Otan est solidaire envers l'Ukraine. En plus des sévères sanctions économiques des pays alliés, l'Alliance a fourni un soutien militaire à l'Ukraine afin de l'aider à renforcer ses capacités de défense. Nous saluons le professionnalisme de l'armée ukrainienne. Nous les soutenons et condamnons les agissements de la Russie. Les alliés n'accepteront pas cette violation brutale du droit international", a indiqué le secrétaire général de l'Otan.

Des milliers de troupes de l'Otan se tiennent prêtes à intervenir en cas de besoin, tout comme une centaine d'avions de chasse.

De nombreux pays de l'Otan frontaliers avec la Russie ont demandé l'activation de l'article 4 de l'Otan, qui prévoit des consultations d'urgence si un membre de l'alliance est menacé, a fait savoir M. Stoltenberg.

Le chef de l'Otan a également rappelé l'attachement de tous les pays membres à l'article 5 du traité de Washington. "Nous sommes unis, résolus à nous défendre mutuellement", a-t-il affirmé.