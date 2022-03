"Cette attaque n'est ni nécessaire ni provoquée. Nos coeurs et nos pensées sont avec les Ukrainiens"

"Les consultations avec nos partenaires et alliés doivent mener à des réponses et des sanctions à la hauteur de l'agression. Unis avec le peuple ukrainien", ajoute-t-elle.

Revenant sur la situation des plus de 200 Belges présents en Ukraine, la ministre libérale a précisé qu'il est conseillé à ceux qui se trouvent à Kiev de ne pas bouger. "On demande aux Belges qui sont pour la plupart situés à Kiev de rester chez eux, c'est la position la plus sécurisée aujourd'hui." Ceux qui se trouvent plus à l'ouest sur le territoire ukrainien peuvent tenter de quitter le pays par la route. La Belgique avait conseillé il y a plusieurs jours à ses ressortissants de quitter le pays.

Jeudi dès l'aube, les médias internationaux relayaient des détonations dans plusieurs villes du pays, dont Kiev. Mais il n'est plus possible de quitter le pays via les airs, et il semble selon l'ambassade belge sur place, que la situation est encore "relativement calme" à Kiev, selon Sophie Wilmès.

Est-ce que c'est la guerre? "On est clairement engagé dans cette direction-là", répond Sophie Wilmès jeudi matin. Malgré le fait que "la parole de Vladimir Poutine est peu crédible pour le moment", précise-t-elle au micro de Bel RTL, il faut toujours maintenir un "canal diplomatique" et la possibilité de négociations, a estimé la ministre.