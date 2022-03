Pas d’armes ni de troupes belges en Ukraine mais de l’équipement militaire

Même si la situation a changé dans la nuit, il n'est actuellement pas question d'envoyer des troupes belges en Ukraine, ont souligné jeudi matin Ludivine Dedonder et Sophie Wilmès. Les deux ministres, intervenant en radio, indiquent que la Belgique reste active dans le cadre de l'Otan, et tient bien à rester dans ce cadre-là. Il s'agit de "se déployer à l'intérieur des frontières de l'Otan", dont l'Ukraine ne fait pas partie, martèle Ludivine Dedonder.

La ministre de la Défense a elle aussi condamné via Twitter les évènements de la nuit: "Je dénonce fermement l'attaque russe de grande ampleur lancée contre plusieurs villes en Ukraine et qui touchera de nombreux civils. Je suis la situation au plus près au sein du gouvernement belge et pour déterminer une action coordonnée avec les partenaires UE et OTAN".

Selon Sophie Wilmès, une réunion du Conseil de l'Atlantique nord, rassemblant les ambassadeurs de l'Otan, a été convoquée pour 8h30. Il serait suivi d'un débriefing de l'ambassadeur belge aux principaux ministres du gouvernement fédéral.