Trente-sept exploitations agricoles autour de l'usine 3M de Zwijndrecht demandent une compensation

Selon Karl Vrancken, ce comité décidera "dans les prochains jours" du montant des indemnités à verser. "Une fois que ce sera fait, les agriculteurs recevront une proposition financière concrète", a-t-il expliqué. "L'objectif est de boucler tous les dossiers recevables d'ici la fin du mois de mars". 3M s'était précédemment engagée à indemniser les agriculteurs ayant subi une perte d'activité en raison des mesures gouvernementales.

Les 37 entreprises concernées font principalement état d'une perte de chiffre d'affaires, tant au niveau des ventes aux professionnels qu'aux particuliers, et ce pour la viande, le lait, les œufs, les légumes et les fruits. "Les agriculteurs ont également constaté un fort impact lié à l'intense couverture médiatique", a indiqué Karl Vrancken. "Certains envisagent même de cesser leurs activités. Preuve qu'une compensation est vraiment nécessaire."

"3M est heureux que 37 agriculteurs et exploitants aient saisi l'occasion de demander la compensation proposée et confirme que celle-ci sera payée rapidement sous réserve que les dossiers soient approuvés par le comité et que les agriculteurs acceptent la proposition financière", a déclaré Rebecca Teeters, vice-présidente chez 3M. "Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les organisations d'agriculteurs et le commissaire Karl Vrancken sur ce point."