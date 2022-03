Covid-19 : un peu moins de 180 admissions par jour à l'hôpital

Entre le 15 et le 21 février, 8.207 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une diminution de 37% par rapport à la semaine précédente.

Moins d'un test sur quatre s'avère désormais positif: 41.600 tests ont été effectués quotidiennement pour un taux de positivité de 23,1%.

Si la dynamique actuelle se poursuit, les conditions "théoriques" pour passer au code jaune devraient être atteintes autour du 20 mars, a relevé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral covid-19 lors la conférence de presse hebdomadaire.

On s'attend cependant à ce que le prochain codeco, prévu le 4 mars, anticipe le changement de phase. Selon le porte-parole, le critère le plus important reste l'occupation des lits en soins intensifs (sous les 300) et celui-ci est atteint.

En outre, tous les indicateurs sont en effet à la baisse, y compris les décès: en moyenne 34 personnes ont perdu la vie chaque jour entre le 15 et le 21 février des suites d'une contamination au virus, alors qu'on comptabilisait encore près de 50 décès une semaine auparavant. "C'est la première fois depuis la mi-janvier que les décès sont moins nombreux" que la semaine précédente, a souligné Yves Van Laethem.

La majorité des plus de 30.000 décès liés au covid-19 ont été déplorés en 2020, lorsque la vaccination n'était pas encore possible, a précisé Yves Van Laethem. La première vague est responsable de 32% des décès et la deuxième de 40%. La dernière en date, celle du variant Omicron, a causé 1.800 morts, soit 6% du total.