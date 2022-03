"La guerre en Europe" domine tous les journaux flamands ce vendredi

Koen Vidal observe, dans son édito dans De Standaard, que Poutine s'est moqué de nombreux dirigeants européens ces dernières semaines en acceptant le dialogue alors qu'il avait déjà un scénario en tête. "Un dirigeant qui n'a pas de comptes à rendre à son peuple, qui jette ses opposants en prison et qui dispose d'une armée puissante, peut se permettre de mentir, de violer les accords de paix et de déployer 200.000 soldats contre un pays voisin", écrit-il. "Macron et consorts doivent se contenter des instruments propres à l'UE : négociation, compromis. Le fait qu'en ces jours dramatiques, nous ne puissions pratiquement rien faire pour les 40 millions d'Ukrainiens dans le besoin, est néanmoins très frustrant".

Dans Het Nieuwsblad, la rédactrice en chef politique, Liesbeth Van Impe déplore que l'Europe ne puisse plus considérer sa propre sécurité comme acquise. "Si cette prise de conscience n'a pas encore eu lieu, les Baltes et les Polonais vont vivre avec cette terreur", écrit-elle. "Les amis déclarés et secrets de la Russie sont aujourd'hui les alliés d'un agresseur qui, sans provocation, foule aux pieds une nation souveraine. Et nous devrons vivre avec cette réalité pendant longtemps encore."

Het Belang van Limburg pointe l'imprévisibilité de Poutine et le fait que, bien que la probabilité que les Russes pénètrent bientôt en Pologne ou dans les États baltes est faible en raison de leur appartenance à l'OTAN, rien n'est plus sûr en Europe depuis la journée de jeudi. "Écarter cette menace russe permanente n'est possible qu'en montrant les dents sur le plan militaire. Le temps de la politique naïve d'apaisement est terminé."

Le rédacteur en chef de Gazet van Antwerpen remarque que l'occident "semble assez impuissant." et que les sanctions économiques risquent d'avoir peu d'effet. Une guerre longue et sanglante avec d'innombrables victimes innocentes est probable, regrette-t-il.

La journaliste politique Isolde Van Den Eynde de Het Laatste Nieuws voit également les déclarations des dirigeants européens comme des mots creux. Elle déplore le manque de volonté d'agir de ceux-ci et invite tous les pays d'Europe à accueillir les réfugiés ukrainiens. "Maintenant, nous devons faire preuve d'unité. Maintenant, nous devons faire preuve de solidarité", écrit-elle.

Dans De Morgen, le rédacteur en chef Bart Eeckhout pose la question de combien de temps le peuple russe sera prêt à faire des sacrifices pour une guerre dont il n'a jamais voulu et, surtout, combien de temps les oligarques proches de Poutine sont prêts à en subir les conséquences pour leur portefeuille, car la phase de sanctions sévères est désormais inévitable. "Après des siècles d'effusions de sang, les peuples de l'espace démocratique européen ont appris que l'on peut aussi répondre aux menaces de guerre par d'autres moyens. C'est un signe de progrès, pas de faiblesse", estime-t-il.

Enfin, le commentateur politique de De Tijd, Bart Haeck, explique que, dans une bataille où des armes économiques sont utilisées, celui qui les utilise subit aussi des dégâts. "Les matières premières deviennent plus chères. Les entreprises deviennent vulnérables aux cyberattaques. Les budgets de la défense devront peut-être être augmentés. Les liens commerciaux avec la Russie, notamment pour les produits pharmaceutiques et les diamants, pourraient être réduits. Et puis il y a l'option suprême : Rabaisser la Russie au rang de paria financier en la déconnectant du système de paiement SWIFT. La question est : combien de souffrance allons-nous endurer ?"