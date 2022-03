Une Haute Ecole gantoise apporte un soutien psychologique à ses étudiants ukrainiens

Dans le cadre du cours d'ergothérapie quatre étudiants ukrainiens de l'Université nationale d'Ukraine suivent actuellement des cours à l'Arteveldehogeschool. La Haute Ecole a en effet un programme d'échange avec eux. Suite à l'attaque russe déclenchée jeudi matin, l’école dispose désormais d'un psychologue pour aider ces étudiants dans ces moments difficiles.

L'Arteveldehogeschool avait décidé de ne pas envoyer d’étudiants en Ukraine. Déjà pendant les vacances de Noël, il avait été décidé de ne pas envoyer d'étudiants belges dans ce pays d'Europe de l'Est. Et il n'existe pas de programme d'échange avec les établissements d'enseignement russes. Il n'y a donc pas d'étudiants russes à l'école supérieure Artevelde et pas non plus d'étudiants belges en Russie.