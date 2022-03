De nombreuses entreprises belges ressentent déjà l'impact de la guerre en Ukraine

Les fruiticulteurs du Limbourg connaissent également des problèmes. D'une part, tous les fruits ne parviennent plus en Ukraine ni en Russie, et d'autre part, il y a des saisonniers ukrainiens qui travaillent ici. La fruiticultrice Cindy Ools, de Nieuwerkerken, emploie un couple d'Ukrainiens. Ils travaillent avec des contrats temporaires et devraient en fait retourner bientôt dans leur pays.

"Ils sont là depuis la mi-janvier pour nous aider à trier les fruits. Ils ne sont autorisés à rester ici que 90 jours", explique Cindy Ools. "Ils étaient en contact avec leurs familles en début de semaine. Les frères et les pères sont appelés à aller au front et les sœurs et les mères sont en fuite. Pendant ce temps, ils ne peuvent plus joindre leurs familles." Cindy Ools veut tout faire pour que le couple reste ici le plus longtemps possible, mais pour l’instant la législation ne le permet pas.