La saison cycliste belge est lancée avec le départ à Gand du Circuit Het Nieuwsblad

Deux absents de marque au départ: Tim Wellens (Lotto Soudal) et le vainqueur de l'édition 2012, Sep Vanmarcke (Israel - Premier Tech), malades, ont en effet déclaré forfait, tout comme le Néerlandais Nils Eekhoff (DSM), qui a lui été testé positif au Covid-19.

Cette 77e édition du Circuit Het Nieuwsblad se dispute en présence de public. Les organisateurs ont prévu des mesures sanitaires, mais elles sont loin d'être aussi strictes qu'en 2021.

Les prétendants à la victoire sont nombreux. Les regards se portent vers Wout van Aert (Jumbo-Visma), qui dispute toutefois sa première course sur route de la saison. Le Wolfpack de Quick-Step Alpha Vinyl compte plusieurs favoris en ses rangs, avec le Danois Kasper Asgreen, vainqueur du dernier Tour des Flandres, épaulé par Yves Lampaert, le Français Florian Sénéchal et le Tchèque Zdenek Stybar, déjà victorieux au Nieuwsblad (2019). A suivre aussi, le nouveau champion du monde de cyclocross, le Britannique Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers).

Côté belge, Philippe Gilbert (Lotto Soudal), qui prend le départ de son 17e et dernier Omloop, Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), auront à cœur de briller pour leur première course à domicile de la saison.

L'arrivée sera jugée à Ninove vers 16h après 204,2 km de course comprenant treize côtes et neuf secteurs pavés.

L'année dernière, la victoire était revenue à l'Italien Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl), absent cette année. Jasper Stuyven l'avait emporté en 2020, signant la 56e et dernière victoire belge.

Au lendemain du Nieuwsblad, le peloton se retrouvera dimanche pour la 74e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro), la "course de rattrapage" du week-end d'ouverture.

La saison cycliste wallonne débutera mercredi avec la 54e édition du Samyn (1.1), qui mènera les coureurs de Quaregnon à Dour, dans le Borinage, sur une distance de 209 km.