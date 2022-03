Le chantier du nouveau casino de Middelkerke lancé officiellement ce samedi

Le bourgmestre de la cité balnéaire Jean-Marie Dedecker a exprimé sa satisfaction que la construction puisse enfin commencer. "Le nouveau casino sera bien plus qu'un beau bâtiment. Je suis convaincu qu'il servira de stimulant pour notre commerce local, notre attrait touristique et notre valeur ajoutée pour les résidents et les résidents secondaires."

Le futur bâtiment, imaginé par le bureau d’architectes néerlandais ZJA et d’ores et déjà baptisé "De Bolder" (bitte d’amarrage), comprendra une salle de jeux, un hôtel étoilé, un restaurant et une salle de réception.

Le projet devrait coûter environ 60 millions d’euros et sera principalement à charge du concessionnaire du casino. L’édifice, planté sur la digue, n’accrochera pas seulement le regard des promeneurs. Sa conception en fera également un rempart pour protéger la station de l’assaut des grandes marées et des tempêtes, de plus en plus fréquentes et violentes sous l’effet du changement climatique.