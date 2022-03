Le permis de travail des saisonniers ukrainiens en Belgique est prolongé

Les permis de travail des Ukrainiens qui se trouvent actuellement en Belgique en tant que saisonniers sont prolongés, à la suite de l'invasion russe. Dans l'après-midi, la ministre flamande de l'Emploi et de l'Agriculture Hilde Crevits (CD&V) a communiqué avoir décidé avec le secrétaire d'Etat fédéral à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V) de prolonger les permis saisonniers des citoyens ukrainiens venus travailler en Flandre dans l'agriculture et l'horticulture pour des missions courtes.