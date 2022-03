Andy part à la rencontre des réfugiés ukrainiens à la frontière polonaise et veut en ramener chez lui à Zelzate

"Je suis actuellement à Bottrop, près d'Essen en Allemagne, et je fais une pause en buvant une tasse de café", explique Andy De Schipper. Tôt ce samedi matin, il a quitté Zelzate, en direction de la frontière polono-ukrainienne.

"C’est un véritable exode, ces gens là-bas vivent une véritable tragédie. Et donc ma femme - qui est russe - et moi avons pensé, "Que pouvons-nous faire pour les aider ?"

Andy transporte de l'eau et du pain pour les Ukrainiens qui fuient la guerre. "Ces personnes sont sur la route depuis des jours, faisant la queue pendant des heures à la frontière. Avec un peu de nourriture, je pourrais les aider un peu. Mais je veux aussi en faire venir certains dans notre pays et leur offrir un abri temporaire dans notre maison."

"Je me rends compte que je vais rencontrer des scènes déchirantes", poursuit Andy. "Je m'attends à des voitures bondées de femmes et d'enfants, des hommes qui n'ont pas le droit de passer la frontière parce qu'ils ont été appelés pour se battre. Je suis pragmatique, donc je suis mentalement préparé".

Pour Katrina, l'épouse russe d'Andy, il fallait aider les Ukrainiens en fuite. "J'ai honte de ce que fait Poutine, et je ressens aussi beaucoup de tristesse pour ce que vivent les gens en Ukraine", a-t-elle déclaré. Katrina se rend compte que son mari devra faire des choix à la frontière, sur les personnes qu'il emmènera ou non dans notre pays. "Les choix seront très difficiles, c'est pourquoi nous tentons de mobiliser le plus de personnes possible en Belgique pour faire la même chose que nous."

Les citoyens ukrainiens qui viennent dans notre pays sont autorisés à y séjourner pendant 90 jours sans visa. Ceux qui veulent rester plus longtemps après cela doivent demander un permis de séjour.

"Nous voulons offrir à ces personnes une solution d'urgence", ajoute Katrina. "Bien sûr, nous espérons que ce sera de courte durée, car ces personnes veulent évidemment retrouver leurs maisons et leur vie normale le plus rapidement possible."