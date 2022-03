Action d’Extinction Rebellion au port de Gand en solidarité avec le peuple ukrainien

Par cette action, l'association entendait exprimer sa solidarité envers le peuple ukrainien et inciter les consommateurs à agir "contre les entreprises sur lesquelles le régime de Poutine s'appuie, comme Gazprom, Lukoil et Rosneft." Les revenus qu'ils tirent du charbon, du pétrole et du gaz "sont actuellement utilisés non seulement contre les citoyens ukrainiens, mais aussi contre le peuple russe lui-même, en finançant un appareil d'État russe répressif."

Les activistes appellent dès lors l'Europe à élaborer une politique énergétique durable qui ne repose pas sur les combustibles fossiles et à arrêter d'importer des combustibles fossiles russes.

À Gand, le géant de l'acier ArcelorMittal utilise principalement du charbon pour alimenter ses hauts fourneaux. L'usine joue un rôle de pionnier au niveau international dans la production d'acier écologique, mais il faudra des années pour adapter le processus de production.