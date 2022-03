"Nous ne nous battons pas seulement pour l'Ukraine, nous mourons aussi pour défendre vos valeurs"

Le représentant ukrainien en Belgique, Yhor Pyvovarov, appelle notre pays et tous les alliés de l'Ukraine à aider son pays le plus rapidement possible. "Il est important de fournir une aide immédiate pour arrêter cette guerre", a-t-il déclaré, ce dimanche midi dans l’émission "De zevende dag" (VRT). Le représentant ukrainien était très ému lorsqu'il évoquait la guerre qui se déroule actuellement dans son pays.