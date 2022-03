Une pharmacie de Kessel-Lo note une augmentation des demandes de comprimés d’iode depuis l’invasion de l’Ukraine

Dans une zone de 20km autour des sites nucléaires belges ou frontaliers, des comprimés d’iode sont préventivement mis à disposition des ménages et collectivités via les pharmacies. Dans chaque commune située dans cette zone (même si elle n’est qu’en partie concernée par le rayon de 20km ou de 10km), des comprimés d’iode sont gratuitement mis à disposition de la population. L'emballage des comprimés d'iode n'indique que la date de production. Leur durée de conservation est d'au moins 10 ans.

Pour plus d’informations cliquez ici