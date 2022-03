De nombreux Belges bloqués à Moscou après la fermeture de l'espace aérien

Les Affaires étrangères ont fait savoir qu'à la fin de la semaine dernière, une communication avait déjà été envoyée aux Belges en Russie pour les informer qu'il y aurait un possible obstacle à leur voyage de retour en Belgique. "L'Europe a fermé son espace aérien aux avions en provenance de Russie. En guise de contre-mesure, la Russie a fait de même pour les vols européens. C'est ennuyeux, mais c'est comme ça. Nous savions que cela était possible et nous avons averti les voyageurs à ce sujet la semaine dernière", indique Wouter Poels du ministère des Affaires étrangères.

Ce dernier conseille aux Belges qui veulent rentrer de Russie de chercher rapidement des alternatives, comme par exemple se rendre par la route dans un pays voisin de la Russie, ou encore par le rail, et de prendre l'avion à partir de là. "Il y a encore des compagnies aériennes qui sont autorisées à entrer dans l'espace aérien russe, comme le Qatar. Vous pouvez donc vous rendre dans un pays tiers où les avions russes sont encore les bienvenus, puis vous envoler vers la Belgique", explique M. Poels.

"La situation évolue toutefois rapidement, et il y a de plus en plus d'annonces de pays qui ferment également leur espace aérien. Nous vous conseillons donc d'examiner attentivement la question, de considérer les différentes options, et de garder à l'esprit qu'il pourrait y avoir d'autres impacts et que les plans devront être modifiés. C'est une réalité désagréable, mais elle concerne tout le monde", prévient Wouter Poels.