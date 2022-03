L’opérateur Telenet suspend la diffusion de la chaîne de télé russe Russia Today

A partir de ce mardi, les clients de Telenet et Base pourront appeler et envoyer des SMS vers l'Ukraine gratuitement, indique Telenet lundi. Proximus et Orange avaient déjà fait une annonce en ce sens durant le week-end.

"La situation en Ukraine a profondément affecté tout le monde. Pour permettre aux personnes touchées d'être connectées avec leur famille et leurs amis en Belgique, nous rendrons les appels et SMS vers l'Ukraine gratuits dès le 1er mars pour nos clients Telenet et Base", indique le porte-parole de Telenet, Stefan Coenjaerts. Cette mesure s'applique aux clients résidentiels et professionnels. Pour Base, cela vaut tant pour les cartes prépayées que pour les abonnements.

Appeler ou envoyer un message de Belgique vers l'Ukraine depuis un GSM ou un téléphone fixe devient donc gratuit, tout comme appeler d'Ukraine vers d'autres numéros en Ukraine et vers les pays de l'UE, depuis un GSM ou un fixe. Cette mesure durera au moins jusqu'à fin mars, assure l'opérateur.