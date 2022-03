La Flandre débloque 180 millions d'euros pour créer des places supplémentaires dans les classes

Selon la troisième édition de ce moniteur, aucune pénurie de places n'est prévue dans l'enseignement primaire d'ici 2027-2028. Ce n'est que dans des régions spécifiques telles que la Région de Bruxelles-Capitale et la périphérie flamande (Vilvorde, Hal) que des places supplémentaires seraient nécessaires.

En raison de l'évolution démographique, il pourrait toutefois manquer environ 40.000 places dans l'enseignement secondaire. À la demande du ministre Ben Weyts, le moniteur de capacité a également cartographié pour la première fois les besoins dans l'enseignement spécial. En 2027-2028, celui-ci nécessitera 3.500 places supplémentaires en primaire et 4.000 places en secondaire.

Les 180 millions d'euros investis par la Flandre seront destinés aux régions où une pénurie est prévue. Dans l'enseignement primaire ordinaire, cela inclut la Région de Bruxelles-Capitale et la périphérie flamande (Vilvorde, Hal, Dilbeek et Beersel). L'enseignement secondaire comprend les grandes villes (Anvers, Bruxelles et Gand), les villes-centres comme Courtrai et Malines et la périphérie flamande (Dilbeek, Hal, Vilvorde).