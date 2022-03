"La gravité des conséquences du dérèglement climatique augmente plus vite que le réchauffement"

Dans son dernier rapport publié lundi, intitulé "Impacts, adaptation et vulnérabilité", le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) constate que le changement climatique a déjà provoqué des "dommages substantiels" à divers écosystèmes et que l'ampleur de son impact est plus importante que celle estimée lors d'évaluations précédentes. Selon le Giec, les changements climatiques induits par l'homme, qui s'accompagnent d'événements extrêmes plus fréquents et plus intenses, ont déjà entraîné des effets irréversibles sur les systèmes naturels et humains, comme l'extinction de certaines espèces. Le climatologue Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain), a commenté les conclusions de ce nouveau rapport au micro de la VRT.