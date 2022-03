La visite royale en République démocratique du Congo reportée en raison de l'invasion de l'Ukraine

Ce mardi, le Roi se rendra à l'état-major de la Défense à Evere pour être briefé sur la situation en Ukraine et du rôle que la Belgique y tiendra en apportant son soutien. La ministre de la Défense Ludivine Dedonder accompagnera le roi lors de cette visite et le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès seront également présents.

La Belgique figure parmi les pays de l'UE qui fournissent des armes à l'Ukraine et appuient le redéploiement de l'OTAN à ses frontières orientales. La semaine dernière, Alexander De Croo a annoncé que la Belgique livrerait 5.000 fusils automatiques, 3.800 tonnes de carburant et 200 armes antichars à l'Ukraine.

Par ailleurs, notre pays enverra également 300 soldats en Roumanie dans le cadre d'une mission de protection et de dissuasion sur le territoire de l'OTAN. De plus, les quatre F-16 actuellement actifs dans les pays baltes se verront attribuer un champ d'action plus large.

Entre-temps, le premier convoi de matériel de protection militaire est arrivé en Ukraine, confirme Cédric Maes, porte-parole de la ministre Dedonder. Les armes promises, ainsi que les 300 soldats, partiront bientôt, a précisé le porte-parole.