Menace nucléaire: Poutine peut-il appuyer seul sur le bouton ? Et y a-t-il une chance que ces armes soient utilisées ?

Selon Jan Balliauw, un autre facteur qui a mené le maître du Kremlin à lancer cette menace réside dans les sanctions contre la Russie, qui vont plus loin que prévu. "La Russie est vraiment isolée du monde extérieur. L'espace aérien est fermé dans plusieurs pays, mais j'ai également lu des informations selon lesquelles les ports européens envisagent de ne plus accepter de navires russes. Je ne pense pas que les gens s'attendaient à ce que ça aille aussi loin."

"Deuxièmement, sur le terrain ukrainien, les choses ne se passent pas comme prévu. Tout le monde s'attendait à ce que les Ukrainiens offrent une résistance, mais qu'elle soit rapidement brisée par la supériorité de l'armée russe. Cela ne semble cependant pas être le cas", relève le journaliste de la VRT. "De plus en plus d'images de lourdes pertes russes sont publiées : des véhicules blindés, mais aussi des soldats tués. A un certain moment, ça commence à peser. La Russie a déjà déployé les deux tiers de ses capacités en Ukraine. La question est de savoir jusqu'où la Russie veut aller pour briser la résistance ukrainienne".