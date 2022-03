Tous les mois, environ 32 signalements de racisme ont lieu dans le football belge

"Notre lutte contre la discrimination et le racisme reste priorité absolue. Les nombreux incidents, très regrettables, sur les terrains de toutes divisions en démontrent la nécessité", souligne Peter Bossaert, CEO de l'URBSFA.

"L'an dernier, on a franchi des étapes importantes dans le cadre de 'Come Together'. Mais il reste beaucoup de travail et on va continuer à se concentrer sur ce combat".

Plusieurs workshops dédiés à la discrimination et au racisme ont été organisés au cours de l'année écoulée: 188 membres de clubs et 185 arbitres ont participé à des formations spécifiques 'Come Together'.

Ces trois dernières années, seulement 18 sanctions liées au racisme ont été prononcées, la difficulté étant d'obtenir des éléments de preuve, ressort-il de chiffres de la Cellule Foot du SPF Intérieur.

Le foot belge dresse ce bilan après la première année de son plan d'action contre la discrimination et le racisme, à l'occasion de la journée "Zéro discrimination".