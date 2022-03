Un ado de 14 ans retrouvé mort à Turnhout : 6 suspects, dont le père, placés sous mandat d’arrêt

C'est la mère de la victime qui, inquiète pour ses enfants, a alerté la police. La police locale de la région de Turnhout a alors effectué un contrôle vendredi après-midi et a trouvé la victime gisant sans vie dans son lit. Les deux autres enfants seraient en bonne santé.

Le parquet a été informé et le laboratoire médico-légal s'est rendu sur place pour éclaircir les circonstances du décès. Une autopsie a également été pratiquée sur le corps du jeune garçon ce week-end. Mais l'examen n'a pas permis de préciser l'heure exacte du décès ni la cause de la mort.

La police a arrêté six personnes suspectées de négligence coupable et privation intentionnelle de nourriture ou de soins ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les six suspects, âgés de 31 à 43 ans, habitent dans la maison où le corps a été retrouvé. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction samedi et comparaîtront mardi devant la chambre du conseil.