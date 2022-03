Alexander De Croo : "Nous ressentirons aussi chez nous les effets de la guerre en Ukraine"

Sur le plan humanitaire, la Belgique a dégagé 3 millions d'euros pour l'Ukraine, en plus de l'aide apportée via des instruments internationaux, et met des lits d'hôpitaux à disposition. Des ressources médicales d'une valeur de 3,4 millions d'euros seront également expédiées, a annoncé mardi le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit). Enfin, le matériel civil B-Fast demandé "est en chemin", selon Mme Wilmès.

Quant aux Ukrainiens qui fuient la guerre, un demi-million de réfugiés ont déjà quitté le pays et ce chiffre pourrait grimper à 4 millions, selon le Haut commissariat aux réfugiés de l'Onu. Ils se dirigent en premier lieu vers les pays frontaliers, "qui se font un honneur d'en accueillir autant que possible, et ne font jusqu'à présent pas état de problèmes de gestion", a indiqué le secrétaire d'État à l'Asile, Sammy Mahdi (CD&V).

"Mais ils ne pourront tenir seuls si davantage de personnes continuent de fuir. Il revient aussi à nous, Belgique, de faire preuve de solidarité au sein de la famille européenne". Pour ces réfugiés, les États membres de l'UE pourraient activer jeudi, de manière inédite, la protection temporaire automatique prévue dans une directive de 2001 en cas d'afflux massif. Ces personnes pourront ainsi obtenir un droit de séjour d'un an, prolongeable de six mois à deux reprises.

Comme annoncé lundi, le gouvernement fédéral mettra à disposition un centre d'accueil dans l'ancien hôpital Jules Bordet à Bruxelles. Les réfugiés ukrainiens y seront enregistrés, pourront déposer leur demande de protection automatique et bénéficieront d'un premier hébergement pour une période limitée (un à trois jours). De là, une répartition sera organisée vers les administrations locales pour l'hébergement. Les communes, en collaboration avec le Centre national de crise, sont responsables de la coordination de l'hébergement sur le terrain.