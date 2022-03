Collecte de biens de première nécessité dans le Limbourg pour la population ukrainienne

La solidarité avec les victimes de la guerre en Ukraine se manifeste dans toute la province du Limbourg. Benny Timmermans, un libraire de Gingelom et une famille de Leopoldsburg se sont lancés dans une collecte de biens de première nécessité. "Mon ex-collègue a des parents en Ukraine, et ils ont besoin de couvertures, de nourriture et de couches pour bébé", explique Jef Camps.