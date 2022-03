L’ado de 14 ans retrouvé mort dans son lit à Turnhout était décédé depuis près de deux mois

Comment une telle chose est-elle possible ? Selon l'avocat du père, le fait que rien n'ait été entrepris durant cette période est lié à leur foi. "Il s'agit d'une sorte de variante de la communauté chrétienne évangélique pentecôtiste qui est plus courante aux Pays-Bas. Ils s'en tiennent à la bible", explique Maître Janssens.

"Le père n'avait encore jamais été confronté à la mort, et encore moins à la mort de son enfant. Et puis il s'en est remis à la bible. Ces personnes ont une croyance extrême et, par pur désespoir, elles s'y sont accrochées dans l'espoir que Dieu puisse encore faire quelque chose", explique Peter Janssens. Il réfute également les spéculations selon lesquelles il s'agirait d'un rituel vaudou. "Ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit de personnes qui sont très croyantes."Il y a un an, la famille a déménagé en Belgique. Le garçon allait normalement à l'école, mais en raison de la pandémie de covid, il a été scolarisé à domicile".