Le principal suspect dans la mort du petit Dean remis à la Belgique par les Pays-Bas

Dave De Kock, 35 ans, était détenu aux Pays-Bas depuis le 17 janvier, soupçonné de privation illégale de liberté et d'implication dans la mort de Dean, 4 ans.

Le corps du petit garçon a été retrouvé le 17 janvier près de Neeltje Jans, dans la province néerlandaise de Zélande, et De Kock avait été arrêté plus tôt dans la journée à Meerkerk, dans la province d'Utrecht.

Le juge d'instruction de Termonde a demandé sa remise pour assassinat et enlèvement et la justice néerlandaise a décidé la semaine dernière d'autoriser ce transfert.

De Kock a donc été emmené mardi à la frontière à Roosendaal pour être remis à la police de Beveren qui l'interrogera dans l'après-midi, confirme son avocat Peter Verpoorten.

Dave De Kock sera également amené devant le juge d'instruction de Termonde, mais son avocat ne savait pas encore si ce serait déjà mardi après-midi ou seulement mercredi.

Il est également prévu d'organiser une confrontation entre De Kock et son amie R.W., laquelle a également été arrêtée pour suspicion d'assassinat et d'enlèvement. On ne sait cependant pas encore si elle a joué un rôle actif dans la mort du petit garçon.