Près de 300 personnes présentes en Ukraine sous responsabilité de la Belgique

La ministre a assuré qu'il n'y avait "pas de rupture dans la prise en charge consulaire" des Belges, alors que l'ambassade de Belgique à Kiev a dû être fermée en raison de la progression des forces russes, comme l'a confirmé l'ambassadeur Alex Lenaerts à la RTBF.

Chacune des personnes concernées doit évaluer sa situation personnelle et, si les conditions de sécurité sont jugées suffisantes, quitter le territoire. Mais une mission de rapatriement organisée par la Belgique n'est pas possible, vu les conditions de sécurité et la fermeture de l'espace aérien ukrainien, déplore le gouvernement.

"C'est vraiment très dur", a confirmé Alex Lenaerts à la RTBF. "On a donné des recommandations aux Belges qui vivent en Ukraine, on leur a dit cinq ou six fois de partir. Certains n'ont pas voulu écouter", déplore-t-il.